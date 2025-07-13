Россиян предупредили о мошенниках, атакующих подростков под видом психологов

Представители Управления МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказали о новой преступной схеме аферистов. Подростки становятся жертвами мошенников, которые действуют под видом школьных и университетских психологов, предлагая пройти психологическое тестирование. Вместо действующей ссылки приходит фишинговая.

«Под предлогом необходимости пройти «психологическое тестирование» или «проверить данные» они присылают фишинговую ссылку в мессенджеры, затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в сеть и грозят уголовным преследованием», — отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что мошенники разработали новую тактику: после того как пользователь активирует присланную вредоносную ссылку, его контакт перенаправляется на псевдосотрудников силовых структур. Последние, зачастую предстают перед молодыми людьми по видеосвязи в униформе и предъявляя липовые удостоверения, манипулируют жертвой, используя психологические приёмы, и требуют от неё абсолютного неразглашения информации.

После этого преступники, пользуясь страхом детей, вымогают у них деньги, вынуждая снимать средства со счетов родителей или оформлять займы.