Госдума признала отягчающим фактором совершение преступления с использованием VPN

Документ направлен на борьбу с подрывной деятельностью и попытками скрыть следы преступлений через анонимные сервисы доступа в интернет.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий штрафы до 5 000 рублей за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Также под запрет попала реклама VPN-сервисов. По словам авторов инициативы, речь идёт не о тотальной слежке за запросами граждан, а о целенаправленных попытках получить доступ к материалам, связанным с терроризмом и экстремизмом.