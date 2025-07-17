Госдума признала отягчающим фактором совершение преступления с использованием VPN
Госдума: Использование VPN при преступлениях станет отягчающим обстоятельством
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Госдума одобрила поправку, которая будет считать использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Эти изменения, вносимые ко второму чтению законопроекта о противодействии следственным действиям иностранных государств в России, предложено добавить в статью 63 УК РФ, касающуюся обстоятельств, отягчающих наказание.
В список обстоятельств, усугубляющих вину, внесено новое положение. Теперь преступление, совершённое с применением специальных технических средств для получения несанкционированного доступа к защищенной информации или сетям, будет считаться отягчающим.
Документ направлен на борьбу с подрывной деятельностью и попытками скрыть следы преступлений через анонимные сервисы доступа в интернет.
Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий штрафы до 5 000 рублей за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Также под запрет попала реклама VPN-сервисов. По словам авторов инициативы, речь идёт не о тотальной слежке за запросами граждан, а о целенаправленных попытках получить доступ к материалам, связанным с терроризмом и экстремизмом.