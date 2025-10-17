Защита от нечисти: Российские компании призвали окроплять офисы святой водой

Освящение офисов необходимо для предприятий любого масштаба по всей стране. Такое заявление сделал депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в интервью изданию «Абзац».

По его словам, подобный обряд эффективно защитит от негативного воздействия потусторонних сил и дурных намерений, окажет положительное влияние на моральный климат в коллективе, усилит приверженность православным ценностям и будет способствовать созданию благоприятной рабочей атмосферы.

«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счёте идёт на благо каждой компании и всей нашей страны», – подчеркнул Иванов.

А ранее РПЦ дала официальное разрешение на освящение банковских карт для россиян. Однако, как подчеркнул священник Константин Пархоменко, не стоит ожидать немедленного обогащения после совершения этого обряда. В Совфеде считают, что обряд благословения банковских карт гармонично вписывается в рамки религиозной традиции.