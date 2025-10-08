«Хочет жить как королева»: Священник назвал женщин источником зла и причиной ошибок мужчин

Протоиерей Михаил Швалагин высказал неоднозначное мнение о роли женщин в совершении мужчинами противоправных действий, возложив на представительниц прекрасного пола ответственность за материальные перегрузки сильного пола. Фрагмент его проповеди был распространён в группе ВКонтакте Православие и жизнь.

«Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится и всё», — объяснил священник свою позицию.

По мнению Швалагина, женщины часто становятся источником зла и причиной ошибок мужчин, поскольку их чрезмерные материальные запросы вынуждают партнёров искать дополнительные заработки, что в конечном итоге может привести к отчаянию и противоправным поступкам.

Ранее в РПЦ заявили, что женщины могут навредить России, обращаясь к тарологам и колдуньям. Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит в своей проповеди высказал позицию о негативном влиянии оккультных практик на женщин. По его мнению, почти миллион человек, занимающихся колдовством, гаданиями и другими формами оккультизма, вступают в прямой контакт с демоническими силами. Архиерей особо подчеркнул, что даже единичное обращение к гадалке может открыть доступ тёмным силам в жизнь человека, что, по его мнению, ведёт к вечным мукам в загробной жизни.