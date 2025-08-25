Женщины могут погубить Россию из-за обращений к тарологам и колдуньям, заявили в РПЦ

Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит заявил, что женщины, увлекающиеся оккультными практиками, наносят серьёзный вред России. Своё мнение архиерей высказал в ходе одной из проповедей. По словам епископа, почти миллион человек, практикующих колдовство и гадания, напрямую контактируют с демоническими силами. Он подчеркнул, что даже разовое посещение гадалки может открыть дорогу для тёмных сил в жизнь человека, что в конечном итоге приведёт к вечным мукам в аду.

Видео © VK / СКОПИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

«Женщины губят Россию. Те женщины, которые занимаются магией, которые обращаются к колдунам, которые занимаются всякими гаданиями — тарологи, нумерологи, психологи, которые занимаются оккультизмом, которых развелось огромное количество, почти что миллион. Это те, которые практикуют, те, кто непосредственно общаются с бесами. И именно они сейчас губят Россию. Они, и те женщины, которые к ним обращаются», — сказал Скопинский.

Феодорит с горечью констатировал, что среди обращающихся к оккультистам встречаются и воцерковлённые люди, вводящие себя в заблуждение внешними атрибутами вроде икон в доме у гадалки.