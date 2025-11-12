«Не платите сразу»: Звёздный адвокат Жорин назвал Life.ru проверенные способы списать ошибочный штраф
Если вы получили штраф за правонарушение, которое не совершали, или документ был выписан с ошибкой, не стоит сразу же его оплачивать. Постановление можно и нужно обжаловать. Подробный алгоритм действий в комментарии для Life.ru раскрыл известный адвокат Сергей Жорин.
Куда и как подавать жалобу?
Как пояснил эксперт, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ, у граждан есть два основных пути для обжалования:
- Подать жалобу непосредственно в суд.
- Обратиться к вышестоящему должностному лицу того органа, который вынес постановление.
Соблюдайте сроки
Жорин акцентировал внимание на строгих временных рамках. «По общему правилу, у вас есть 10 дней со дня получения копии постановления, чтобы подать жалобу», — отметил адвокат.
Однако если этот срок был пропущен по уважительной причине (например, болезнь, командировка), его можно восстановить через суд, представив соответствующие доказательства.
Что приложить к жалобе?
Для успешного рассмотрения жалобы важно подкрепить её всеми необходимыми документами. Адвокат рекомендует приложить:
- Копию оспариваемого постановления.
- Документы, подтверждающие вашу правоту: фотографии, видеозаписи, свидетельские показания и т.д.
- Копию паспорта заявителя.
Важно, что госпошлина за подачу такой жалобы не взимается.
Сколько ждать решения?
После подачи документы в течение трёх суток передаются в уполномоченную инстанцию для рассмотрения. «Чаще всего срок рассмотрения — до 2 месяцев, хотя бывает и быстрее», — уточнил Жорин.
Таким образом, в простых случаях решение может быть вынесено за несколько недель, а в более сложных ситуациях, требующих дополнительных доказательств, процесс может затянуться.
Каковы шансы на успех?
Исход дела во многом зависит от силы представленных доказательств. Адвокат отметил, что при наличии серьёзных аргументов — ошибки в протоколе, нарушении процедуры со стороны инспектора, неверном установлении факта нарушения — шансы на отмену штрафа высоки.
Возможные результаты рассмотрения жалобы:
- Полная или частичная отмена постановления.
- Возврат дела на новое рассмотрение.
- Признание нарушения, но с учётом смягчающих обстоятельств.
- Оставление штрафа в силе при недостатке доказательств невиновности.
Эксперт призвал граждан не игнорировать свои права и активно защищать их в установленном законом порядке.
