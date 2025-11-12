Из-за ушлых водителей грузовиков легковушки начали получать штрафы до ₽600 тысяч

Владельцы легковых автомобилей начали получать штрафы до 600 тысяч рублей от Ространснадзора за нарушения, которые фактически совершили грузовики, использующие подложные номера. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты транспортной отрасли, объяснив, что мошенники устанавливают на фуры дубликаты регистрационных знаков, совпадающих с номерами легковушек.

Адвокат Александр Шумский пояснил, что при проезде через автоматические пункты весогабаритного контроля камеры считывают подложные номера, но система не может идентифицировать несоответствие между зарегистрированным легковым автомобилем и фактическим грузовиком. Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что поймать нарушителей на месте сложно.

«После проезда пункта дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают свои подлинные регистрационные знаки», — подчеркнул эксперт.

Специалисты связывают рост таких случаев с экономическими факторами: транспортные компании работают на минимальной марже, а использование подложных номеров позволяет избегать штрафов за перегруз. Пострадавшим автовладельцам, как показал пример омича с Chevrolet Lacetti, оштрафованным на 600 тысяч рублей, приходится оспаривать незаконные постановления через суд.

Напомним, за езду с нечитаемыми номерами и вовсе можно лишиться прав до трёх месяцев либо схлопотать штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, водителям рассказали, как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой. А ещё россиян предупредили о новой схеме мошенников по продаже авто через мессенджеры.