11 ноября, 07:52

Россиян предупредили о риске потерять квартиру из-за шумных тусовок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Шумные тусовки в квартире могут привести к лишению единственного жилья. По словам юристов, выселение беспокойных соседей является отработанной на практике процедурой, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Для этого другим жильцам необходимо активно фиксировать нарушения и регулярно жаловаться в правоохранительные органы. Первой мерой становится административный штраф, и лишь при его систематической неуплате и новых жалобах дело может быть передано в суд.

Адвокат Татьяна Прохорова подтвердила, что на постоянные нарушения можно повлиять, собрав коллективную жалобу и обратившись в администрацию.

Ярким примером послужил случай из Казани, где мужчину лишили единственной квартиры через принудительную продажу. Основанием стали его действия: шумные вечеринки с употреблением запрещённых веществ, разбитые окна и затопление квартир соседей. По иску районной администрации суд постановил выставить недвижимость на торги. С вырученных средств будут погашены долги, а на оставшиеся деньги экс-собственник сможет приобрести себе новое жильё.

Юрист Герман Борисов добавил, что лишить имущества могут также за незаконную перепланировку или долги по коммунальным платежам сроком более шести месяцев.

