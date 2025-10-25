Названо нарушение ПДД, за которое может прилететь два штрафа в день

Верховный суд России подтвердил правомерность многократного штрафования водителей за превышение скорости, зафиксированное разными камерами на одном участке дороги. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев, напомнив, что ещё в 2019 году ВС РФ издал постановление, разъясняющее данный вопрос.

По словам эксперта, ключевым критерием является наличие у водителя реальной возможности прекратить нарушение между фиксациями разными камерами. Если автомобилист не предпринял мер для приведения своих действий в соответствие с ПДД, каждое зафиксированное нарушение считается самостоятельным.

Собеседник издания подчеркнул, что нижестоящие суды при рассмотрении административных дел обязаны учитывать позицию Верховного суда по данному вопросу. При этом доводы о фактическом совершении одного нарушения не будут приняты во внимание.

Ранее в России анонсировали пилотный проект по автоматическому выявлению автомобилей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Он может стартовать в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Позже были озвучены сроки начала рассылки водителям штрафов с камер за езду без ОСАГО.