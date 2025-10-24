Сектор Газа
Озвучены сроки начала рассылки водителям штрафов с камер за езду без ОСАГО

Обложка © freepik / wirestock

Водителям, управляющим автомобилем без полиса ОСАГО, могут начать приходить штрафы с камер фиксации нарушений ПДД до конца 2025 года, сообщили газете «Известия» в Российском союзе автостраховщиков. Пилотный проект планируется запустить в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии уже к 1 ноября с учётом поручений президента РФ Владимира Путина о разработке соответствующего механизма, уточнил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По данным издания, система проверки страховых полисов через камеры видеонаблюдения технически готова, однако её полноценный запуск по всей стране ожидается только в октябре 2026 года. Источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, подтвердил, что специальный модуль для камер уже доработан и проходит этап тестирования.

Напомним, ранее Аксаков подтвердил, что пилотный проект по автоматическому выявлению автомобилей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер может стартовать в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Парламентарий отметил, что инициативу по контролю за страховками через систему видеофиксации поддерживают многие субъекты РФ.

