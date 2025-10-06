В ГД назвали возможные регионы эксперимента по выявлению машин без ОСАГО

Пилотный проект по автоматическому выявлению автомобилей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер может стартовать в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. О таких планах сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий пояснил, что инициативу по контролю за страховками через систему видеофиксации поддерживают многие субъекты РФ.

«Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать», — заявил он ТАСС.

Аксаков добавил, что включил в список Чувашию, поскольку представляет этот регион в нижней палате парламента, отметив, что именно республика является активным инициатором данного эксперимента. Депутат выразил надежду, что решение о запуске нововведения будет принято в скором времени, а в дальнейшем его применят и на другие территории страны.

Напомним, в России с 1 ноября 2025 года камеры на дорогах будут автоматически определять, есть ли у водителя страховка ОСАГО. Страховым компаниям это выгодно, потому что побуждает больше людей покупать полисы. Такая система — это своего рода договорённость: часть денег от штрафов пойдет на ремонт и содержание дорог, что хорошо для самих же автолюбителей.