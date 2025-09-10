«Надо прекращать беспредел»: В РФ призвали ужесточить штрафы за нарушения ПДД для одной категории водителей

Срок оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения может быть уменьшен с шестидесяти дней до одних суток. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен Министерством внутренних дел на общественное обсуждение. Данные изменения кардинально сокращают период, в течение которого должны быть погашены штрафы для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире рограммы «Наше время», эта мера направлена на борьбу с машинами, имеющими иностранные номера. По его словам, такие водители зачастую злоупотребляют правилами, грубо нарушают ПДД и накапливают сотни неоплаченных штрафов.

Шапарин добавил, что Национальный автомобильный союз предлагал решать проблему простым способом: отправлять на штрафстоянку автомобили без действующей страховки, поскольку их владельцы не могут возместить ущерб россиянам в случае аварии. С этим предложением организация обращалась в МВД.

По мнению эксперта, Министерство внутренних дел делает шаг вперёд. Теперь на штрафстоянку можно будет отправлять не только за отсутствие страхового полиса, но и за любой неоплаченный штраф, выписанный такому водителю. Он считает, что это абсолютно правильная мера, поскольку тот беспредел, который иностранцы устраивают на российских дорогах, необходимо прекращать.