15 сентября, 08:20

С 1 ноября камеры будут автоматически ловить водителей без ОСАГО

Автоюрист Соловьёва: Новые дорожные камеры выявят водителей без полиса ОСАГО

Обложка © Life.ru

С 1 ноября 2025 года в России планируется автоматическое выявление водителей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьёва.

«По поручению президента (России Владимира Путина — прим. Life.ru) (перечень поручений пр-1116ГС п.6 — прим. Life.ru) с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер», — сказал он.

Эксперт пояснила, что технически определить отсутствие полиса в базе данных достаточно просто. Для страховых компаний автоматическая фиксация выгодна экономически, так как стимулирует водителей оформлять полисы. Решение о внедрении автоматического контроля стало своего рода компромиссом: часть средств от штрафов может идти в дорожные фонды, что выгодно водителям. При ошибке оспорить штраф будет легко — достаточно предоставить действующий полис.

Ранее сообщалось, что срок оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения может быть сокращён с 60 дней до одних суток. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях вынесен на общественное обсуждение. Изменения направлены на борьбу с владельцами автомобилей с иностранной регистрацией.

Милена Скрипальщикова
