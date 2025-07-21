«Никто не виноват»: Юрист объяснил, как получить страховку за затопленный автомобиль
Юрист Капштык: ОСАГО не покрывает затопление автомобиля во время ливня
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Ливни в столичном регионе продолжают заливать дворы и улицы, из-за чего многие транспортные средства оказываются в воде. Затопление автомобиля может привести к поломке или полной неисправности, однако данные издержки не всегда покрываются страховкой, предупредил юрист Юрий Капштык. Он призвал водителей внимательно изучать, какие страховые случаи предусмотрены в их полисах.
«Если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию, однако, насколько мне известно, ОСАГО такое не предусматривают. Это должна быть страховка КАСКО. В противном случае, если есть только ОСАГО, то никто не виноват в сюрпризах погоды, это уже риски автовладельца», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Он добавил, что в случае повреждения автомобиля необходимо принимать решение о самостоятельном ремонте. При этом важно объективно оценивать ситуацию, ведь причиной затопления могут стать износ уплотнительных резинок, неплотно закрытые двери или незакрытые окна. Если машина пострадала из-за падения дерева во время непогоды, ответственность должна нести управляющая компания, обслуживающая территорию, подчеркнул эксперт.
Ранее водителям рассказали, как спасти авто после тропического ливня. Автоэксперт призвал отвезти машину на СТО и заняться её сушкой. По его словам, главную угрозу для авто представляет гидроудар, особенно он опасен для ТС с дизельным двигателем, если вода попадёт в воздушный фильтр.