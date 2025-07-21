Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 07:23

«Никто не виноват»: Юрист объяснил, как получить страховку за затопленный автомобиль

Юрист Капштык: ОСАГО не покрывает затопление автомобиля во время ливня

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ливни в столичном регионе продолжают заливать дворы и улицы, из-за чего многие транспортные средства оказываются в воде. Затопление автомобиля может привести к поломке или полной неисправности, однако данные издержки не всегда покрываются страховкой, предупредил юрист Юрий Капштык. Он призвал водителей внимательно изучать, какие страховые случаи предусмотрены в их полисах.

«Если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию, однако, насколько мне известно, ОСАГО такое не предусматривают. Это должна быть страховка КАСКО. В противном случае, если есть только ОСАГО, то никто не виноват в сюрпризах погоды, это уже риски автовладельца», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что в случае повреждения автомобиля необходимо принимать решение о самостоятельном ремонте. При этом важно объективно оценивать ситуацию, ведь причиной затопления могут стать износ уплотнительных резинок, неплотно закрытые двери или незакрытые окна. Если машина пострадала из-за падения дерева во время непогоды, ответственность должна нести управляющая компания, обслуживающая территорию, подчеркнул эксперт.

Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины
Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины

Ранее водителям рассказали, как спасти авто после тропического ливня. Автоэксперт призвал отвезти машину на СТО и заняться её сушкой. По его словам, главную угрозу для авто представляет гидроудар, особенно он опасен для ТС с дизельным двигателем, если вода попадёт в воздушный фильтр.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar