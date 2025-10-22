В Госдуме предложили отменить один вид штрафов для водителей

Депутаты Госдумы выступили с инициативой освободить водителей от штрафов за вынужденную остановку в заторе под знаком, запрещающим стоянку или остановку. Как сообщает РИА «Новости», в адрес главы МВД Владимира Колокольцева поступило обращение от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и депутатов Антона Ткачева и Сангаджи Тарбаева по обозначенному вопросу.

«Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений», — говорится в документе.

Многие водители сталкиваются с проблемой: камеры фиксации нарушений ПДД ошибочно штрафуют их за остановку в пробке под знаком «Остановка запрещена». Это происходит потому, что система не учитывает вынужденные остановки, вызванные дорожной ситуацией, а не действиями водителя. В результате водителям приходится тратить время и силы на оспаривание несправедливых штрафов.

Предлагается усовершенствовать систему фото- и видеофиксации, чтобы она могла распознавать такие ситуации. Если остановка вызвана пробкой, светофором или другими объективными причинами, она не должна считаться нарушением. Авторы инициативы считают, что это позволит автоматически отсеивать ошибочные штрафы, повысив справедливость и эффективность системы контроля дорожного движения.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России прекращается автопродление водительских прав. Тем, у кого удостоверение истекает с 1 января следующего года, придётся менять документ в обычном порядке — пройти медкомиссию, получить справку и обратиться в ГАИ с комплектом документов.