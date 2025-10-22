Сердечникам приготовиться: Врач рассказал, водителей с какими болезнями могут лишить прав уже в 2027 году

К медицинским ограничениям, которые могут быть добавлены к водительским правам, в первую очередь относятся заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, к таким недугам относятся, например, серьёзные проблемы со зрением, состояния, несущие высокий риск внезапной смерти (чем он выше, тем опаснее доверять вождение), а также эпилептические припадки и другие эпилептиформные расстройства нервной системы.

К учитываемым перенесённым заболеваниям относятся, например, инсульты и инфаркты. Но здесь важно отметить, что инсульт инсульту рознь. Всё зависит от конкретного случая: какой был инсульт, насколько он был тяжёл и какие последствия остались. Андрей Звонков Врач-терапевт

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, по словам специалиста, особое место занимает стенокардия. Если человек по каким-либо причинам не получает необходимого лечения, например не проходит стентирование или аортокоронарное шунтирование для восстановления кровотока в сердечных артериях, риск возрастает. В практике Звонкова были случаи, когда он сталкивался с водителями, погибшими за рулём и спровоцировавшими ДТП. Подобное, к сожалению, случается регулярно. Иногда внезапные нарушения сердечного ритма могут произойти и у молодых людей, и хотя это редкость, никто не застрахован от подобных ситуаций.

При наличии предрасполагающих факторов, таких как перенесённые приступы стенокардии или выявленные по результатам обследований (холтеровское мониторирование, нагрузочные пробы) участки ишемии миокарда, человеку прямо сообщают о повышенном риске. До тех пор, пока состояние не будет стабилизировано, водительские права либо не выдадут, либо аннулируют. Как подчеркнул врач, выпускать такого человека на дорогу крайне опасно, ведь он может не только погибнуть сам, но и стать причиной гибели других людей.

Что касается гипертонии, то она может носить временный характер, связанный с физическими или эмоциональными перегрузками. Ключевой вопрос — насколько хорошо поддаётся коррекции это состояние.

«Например, если гипертония связана с физиологией почек и пока не сделана операция, её не убрать никакими лекарствами — это, безусловно, фактор риска. Если же это возрастная гипертония или связанная с атеросклеротическими изменениями, то с ней можно и нужно разбираться, её часто удаётся корректировать медикаментозно», — пояснил медик.

В случае онкологических заболеваний, добавил Звонков, многое зависит от общего состояния пациента. По его словам, прохождение химиотерапии само по себе не является абсолютным противопоказанием к вождению. Если лечение переносится тяжело, сопровождаясь сильной слабостью, низким давлением или головокружением, человек физически не сможет безопасно управлять автомобилем и, скорее всего, сам откажется от этой идеи. Важно помнить, что химиотерапия бывает разной, и каждый организм реагирует на неё индивидуально.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России начнёт действовать новый закон, который приведёт к лишению водительских удостоверений у граждан, страдающих определёнными серьёзными заболеваниями. В связи с этим права у таких лиц будут аннулированы.