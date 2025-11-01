Адвокат рассказал, как самому вернуть страховку по кредиту и не нарваться на мошенников

Рекламные объявления вроде «оформлю возврат страховки по кредиту» или «помогу получить деньги от страховой» всё чаще мелькают в Интернете. Для многих заёмщиков, которые узнали, что банк включил в договор полис без их желания, такие обещания звучат как спасение. Кажется, что кто-то наконец готов разобраться с бумагами и вернуть то, что было уплачено зря. На деле же большинство таких предложений оказывается приманкой для доверчивых клиентов. О том, как на самом деле вернуть страховку по кредиту, Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

«Человек, увидевший подобное объявление, часто не знает, что отказаться от страховки можно самостоятельно. Закон позволяет вернуть деньги за добровольную страховку в течение определённого срока — так называемого периода охлаждения. В зависимости от вида договора он составляет от 14 до 30 дней», — напоминает юрист.

Для этого нужно подать заявление в страховую компанию, приложить копии договора и паспорта. Если страховой случай не наступил, компания обязана вернуть уплаченную премию полностью. Процедура простая и не требует посредников, но именно этот факт редко упоминают в объявлениях. Авторы «услуг по возврату» убеждают, что банки и страховые специально затягивают процесс и что только «профессионалы» способны добиться результата.

Дальше схема развивается по знакомому сценарию. Клиента просят оплатить аванс, обещая вернуть почти всю сумму страховки, а потом либо исчезают, либо присылают шаблонное заявление, которое человек мог бы написать сам. Бывает, что мошенники требуют копии паспорта, кредитного договора и даже доверенность — якобы для представления интересов в суде. На деле заёмщик передаёт личные данные незнакомым людям, что может привести к утечке информации или использованию документов в сомнительных схемах, предупредил Русяев.

Некоторые такие фирмы маскируются под солидные организации: открывают офисы, создают сайты, публикуют поддельные отзывы. Однако их цель не помощь, а быстрая прибыль. Любые обещания «стопроцентного возврата» или «гарантированного результата» должны насторожить. Закон действительно предусматривает возможность вернуть часть страховки, но только в определённых случаях: если заявление подано в срок или если кредит полностью погашен досрочно и страхование уже не нужно. Во всех остальных ситуациях исход зависит от условий договора и никакой юрист не может заранее гарантировать успех.

На деле вернуть деньги можно самому. Если полис оформлен недавно, заявление подаётся лично, почтой или через сайт страховой. Это бесплатно и занимает немного времени. В сложных случаях стоит обратиться к юристу, который работает официально, берёт фиксированную плату и подробно объясняет, какие документы и основания нужны для возврата. Объявления же, где обещают быстрый результат без вашего участия, стоит воспринимать как предупреждение: чаще всего за красивыми словами стоит желание заработать на доверии и незнании закона, заключил Русяев.