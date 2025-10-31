Российские нотариусы начнут предупреждать наследников о кредитах

С 24 ноября в России вступают в силу новые правила для нотариусов, призванные защитить наследников от неожиданных долгов. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, теперь нотариус будет обязан самостоятельно проверять кредитную историю умершего.

В пресс-службе палаты пояснили РИА «Новости»: «По новым правилам, нотариус будет обязан не позднее трёх рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя».

Если долги обнаружатся, нотариус запросит детальную информацию из бюро кредитных историй и обязан будет передать эти сведения всем наследникам, подавшим заявление.

Ранее такая проверка проводилась в основном по инициативе самих наследников. Цель нововведения — заранее предупредить граждан о возможных финансовых обязательствах, чтобы они могли взвешенно принять решение о вступлении в наследство.