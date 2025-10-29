Актрису Глафиру Тарханову довело до слёз хамство нотариуса

Актриса Глафира Тарханова поделилась с подписчиками в социальных сетях эмоциональным видео, в котором рассказала о негативном опыте общения с нотариусом. Причиной обращения к специалисту послужила необходимость оформления документов после того, как один из её пятерых детей оказался в больнице. Инцидент произошёл в одной из нотариальных контор Московской области.

Актриса Глафира Тарханова рассказала о грубости нотариуса после госпитализации ребёнка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glafiratarhanova

Тарханова, обычно сдержанно реагирующая на негативные события, призналась, что была крайне возмущена отношением к себе. Она также выразила искреннюю благодарность медицинскому персоналу, оказывавшему помощь её ребёнку.

«Но я была у нотариуса — меня просто уничтожили. Я не знаю, как объяснить. Я не могу понять, как так люди могут работать. Я просто зашла за справкой. Но даже если мой вопрос каким-то образом не подходит, нельзя так общаться с людьми», — заявила Глафира.

В комментарии к видео актриса указала фамилию нотариуса и выразила надежду, что тот учтёт её опыт. Тарханова назвала общение некорректным и непрофессиональным, предположив, что нотариусу, как и ей, требуется отдых. Актрису активно поддержали коллеги и подписчики. Позже она посетила салон красоты и поблагодарила всех за поддержку.

«Последней фразой этой дамы, нотариуса была: «Вы мне не нравитесь, идите отдохните». Куда меня послали, туда я и пошла», — иронично отметила Тарханова.

