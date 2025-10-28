«Мы набухались, и я решила сесть за руль»: Любовь Успенская рассказала, как сидела в американской тюрьме

Любовь Успенская в шоу «Вопрос ребром» поделилась воспоминаниями о том, как оказалась в американской тюрьме за нетрезвое вождение. Певица отметила, что это был непростой опыт, но всё закончилось благополучно.

Певица Любовь Успенская рассказала, как сидела в американской тюрьме. Видео © YouTube / GAZ LIVE

«Мы набухались, и я решила сесть за руль, включила громко музыку, начала ехать около 180 км/ч… Ну и посадили меня в тюрьму. Когда пошёл отходняк, ко мне начали приставать чёрные, проститутки, а я среди них — певица, которая любима в эмиграции… Но, слава Богу, нас успели освободить адвокаты, и я успешно выступила в Торонто», — рассказала она.

Певица пояснила, что после первого ареста она отсидела ночь, а при втором опоздании в суд её надели наручники. Несмотря на задержку, благодаря адвокатам она успела на концерт в Канаде. Ведущий шоу Баста отметил, что рэперам стоит поучиться у Успенской, как жить жизнь.