Кредитные хвосты станут видны: как изменится вступление в наследство в ноябре 2025
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
С ноября 2025 года в России нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о кредитных долгах умершего. Такая обязанность прописана в поправках к Основам законодательства о нотариате, которые были подписаны президентом в ноябре 2024 года.
Теперь нотариус, открыв наследственное дело, должен в течение трёх рабочих дней запросить данные о кредитах умершего в Центральном каталоге кредитных историй. После получения ответа нотариус уведомляет наследников — лично, письменно или по электронной почте.
Нововведение вводится для того, чтобы наследники заранее знали о возможных долгах и могли решить, принимать наследство или отказаться от него. Сейчас многие узнают о кредитах только после истечения сроков, что делает принятие наследства экономически невыгодным.
По закону наследники отвечают по долгам умершего в пределах стоимости принятого наследства и пропорционально их доле.
По закону наследники отвечают по долгам умершего в пределах стоимости принятого наследства и пропорционально их доле.
