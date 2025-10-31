Кредитные хвосты станут видны: как изменится вступление в наследство в ноябре 2025

С ноября 2025 года в России нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о кредитных долгах умершего. Такая обязанность прописана в поправках к Основам законодательства о нотариате, которые были подписаны президентом в ноябре 2024 года.

Теперь нотариус, открыв наследственное дело, должен в течение трёх рабочих дней запросить данные о кредитах умершего в Центральном каталоге кредитных историй. После получения ответа нотариус уведомляет наследников — лично, письменно или по электронной почте.

Нововведение вводится для того, чтобы наследники заранее знали о возможных долгах и могли решить, принимать наследство или отказаться от него. Сейчас многие узнают о кредитах только после истечения сроков, что делает принятие наследства экономически невыгодным.

По закону наследники отвечают по долгам умершего в пределах стоимости принятого наследства и пропорционально их доле.

