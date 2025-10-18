Россиянам рассказали, какие ошибки в завещании будут стоить наследства

Существует несколько ситуаций, когда законный наследник может лишиться имущества, оставленного по завещанию. Об этом сообщила партнёр, руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра» Алина Лактионова агентству «Прайм».

Наследники часто оспаривают завещание, если считают его несправедливым. Юристы обычно строят дело на четырёх основных аргументах: недееспособность завещателя — если он не отдавал отчёт своим действиям, ошибки в оформлении (неправильная форма или отсутствие подписей), давление на составителя — если на него воздействовали угрозами или обманом, а также подлог документа или фальсификация подписи.

«Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми, целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», — отмечает эксперт.

На вступление в наследство по закону даётся шесть месяцев. Если срок пропущен, восстанавливать права придётся через суд.

