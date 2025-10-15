Как не потерять имущество и не обделить наследников в завещании. Life.ru узнал у юриста

Ошибки при составлении завещания могут стоить наследникам квартиры, долей в бизнесе и даже семейного мира. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил в беседе с Life.ru, какие детали чаще всего упускают россияне, когда распоряжаются своим имуществом «на будущее», и как избежать роковых промахов.

Завещание – это не просто бумага, а юридический документ, где любая неточность может вызвать спор между наследниками. По словам юриста, гражданское законодательство в России действительно даёт человеку почти полную свободу в распределении своего имущества, но не все помнят о предусмотренных законом ограничениях.

«Российское гражданское законодательство исходит из принципа свободы завещания. По общему правилу завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при этом причин такого лишения», – объяснил он.

Юрист подчеркнул, что многие завещатели забывают о праве на обязательную долю. По его словам, она положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу, родителям и иждивенцам – вне зависимости от содержания завещания.

«Им полагается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Не редки случаи, когда при составлении завещания люди «забывают» о наличии супругов. Между тем имущество, нажитое в браке, принадлежит обоим супругам в равных долях. После смерти одного из супругов переживший вправе потребовать выдела своей части, а уже оставшееся имущество и составит наследственную массу», – добавил собеседник Life.ru.

Хаминский также отметил, что при наличии бизнеса важно заранее назначить исполнителя завещания.

«Если в состав будущего наследства входят доли в компаниях, в завещании имеет смысл предусмотреть душеприказчика. Этот человек после смерти наследодателя возьмёт на себя функции по управлению предприятием или долей в капитале до момента вступления наследников в права», – резюмировал эксперт.

Ранее Life.ru писал, что юристы развеяли миф о наследовании без завещания. Даже если у умершего были дети, имущество делится не только между ними, но и между супругом и родителями. При этом без заявления нотариусу в течение полугода наследство может уйти государству.