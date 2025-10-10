Не всё детям: Юрист рассказала, как на самом деле делится наследство без завещания

Мнение, что при отсутствии завещания всё имущество умершего автоматически переходит детям, является заблуждением. Об этом заявила адвокат Екатерина Тютюнникова. По её словам, по закону к наследникам первой очереди относятся также супруг и родители умершего, и имущество делится между ними поровну. Если есть несколько детей, их доля уменьшается пропорционально числу наследников.

Юрист напомнила и о супружеской доле: при сохранённом браке переживший горе супруг получает половину совместно нажитого имущества вне зависимости от наследования, а оставшаяся часть уже делится между всеми претендентами. Существуют и обязательные доли — нетрудоспособные родители, супруг, дети и иждивенцы, проживавшие с умершим, получают не менее половины своей законной части, даже при наличии завещания.

Чтобы сохранить право на имущество, наследникам необходимо в течение шести месяцев подать заявление нотариусу. Иначе доля может перейти государству, и восстановить срок получится только через суд при уважительных причинах. Тютюнникова также отметила, что простое проживание в квартире умершего или пользование его вещами не даёт права на наследство без оформления у нотариуса.

«Завещание позволяет максимально точно выразить волю наследодателя и значительно снижает риск конфликтов. При отсутствии завещания действуют общие правила, которые могут не соответствовать желаниям умершего. Таким образом, наследование по закону — процесс, связанный с множеством нюансов. Убеждение, что имущество «просто достанется детям», нередко приводит к юридическим просчётам», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

