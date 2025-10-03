Валдайский форум
3 октября, 09:48

Ида Галич составила завещание

Блогерша Ида Галич призналась, что уже составила завещание для детей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ galichida

Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в эфире шоу «Есть вопросики», что у неё уже есть нотариально оформленное завещание. Своё заявление она подтвердила в Telegram-канале и объяснила, что документ был составлен до второй беременности.

«У меня правда есть нотариально заверенное завещание. Там ещё нет малышки, ибо составлялось оно до второй беременности. Говорится о том, кто будет распоряжаться моим имуществом до совершеннолетия Леончика», — написала она.

Телеведущая отметила, что не видит в этом мистического подтекста. Наоборот, её успокаивает, что все юридические вопросы с имуществом приведены в порядок заранее. Завещание охватывает имущество и вопросы опеки над её первым сыном до достижения им совершеннолетия.

Ранее Ида Галич пожаловалась на кражу своего аккаунта в Instagram*. По её словам, к взлому могли быть причастны сотрудники технической поддержки платформы. Артистка добавила, что нередко именно те, кто помогает восстановить аккаунт, оказываются его похитителями. Пока неизвестно, какие меры предпринимает сама платформа.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Милена Скрипальщикова
