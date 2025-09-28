«В Meta* обнаружилась крыса»: Ида Галич пожаловалась на кражу аккаунта в соцсети

Российская певица и телеведущая Ида Галич пожаловалась на кражу аккаунта в Instagram*. Звезда заподозрила «в угоне» профиля работников тех. поддержки платформы. Об этом инциденте она написала в своём телеграм-канале.

«В Meta* обнаружилась какая-то крыса. Советуют проводить аутентификацию на иностранный номер. Но тут есть свои нюансы», — заявила Галич.

Артистка добавила, что часто именно люди, которые помогают восстановить аккаунты, оказываются их похитителями. В данный момент неизвестно, какие меры предпринимает сама платформа.

А ранее Life.ru сообщал о похожем инциденте с другой знаменитостью. Несколько месяцев назад мошенники украли аккаунты Елены Воробей вместе с доходами. По её словам, из-за действий злоумышленников она лишилась более миллиона рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.