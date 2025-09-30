В Госдуме призвали передавать государству наследство умерших россиян

Депутат Госдумы Михаил Матвеев поддержал инициативу о передаче государству денежных накоплений умерших россиян при отсутствии наследников, сославшись на недобросовестную практику банков. По его словам, финансовые учреждения зачастую уклоняются от раскрытия информации о счетах наследодателей.

«В этом предложении есть определённая логика, потому что, действительно, люди, которые сталкивались со вступлением в наследство, знают, что зачастую банки очень неохотно расстаются с деньгами. И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют», — отметил парламентарий.

Одновременно с этим собеседник «Газеты.ru» выступил за пересмотр правил распределения пенсионных накоплений, предложив передавать их наследникам вместо государства. По его мнению, такая мера получила бы более широкую поддержку населения. Поводом для обсуждения этой темы стало предложение депутата петербургского заксобрания Андрея Рябоконя, указавшего на правовой пробел: при отсутствии наследников недвижимость и другое имущество переходят государству, тогда как денежные средства остаются в банках.

Ранее россиянам объяснили, можно ли передать по наследству любимую кошку или собаку. Так, согласно российскому законодательству, в утверждённом перечне имущества, не подлежащего включению в наследственную массу, животные отсутствуют. Это значит, что наследодатель может передать питомцев по завещанию, а также возложить на наследников обязанность содержать принадлежащих ему кошек или собак.