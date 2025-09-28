Интервидение
28 сентября, 06:37

Стало известно о нарастающем напряжении в семье Уиллиса из-за его наследства

Семья Брюса Уиллиса будет бороться за многомиллионное наследство в $250 млн

Брюс Уиллис с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scoutlaruewillis

Семья Брюса Уиллиса готовится к непростому периоду, связанному с его состоянием и крупным наследством в 250 миллионов долларов. Об этом пишет RadarOnline.

У актёра диагностирована фронтотемпоральная деменция, поэтому всеми его делами и финансами управляет вторая жена Эмма Хеминг. По данным источников, именно её роль в распоряжении средствами вызывает напряжение у старших дочерей Уиллиса от брака с Деми Мур.

По сообщениям инсайдеров, ежемесячные расходы на содержание звезды достигают десятков тысяч долларов, причем все финансовые решения принимает Эмма. Несмотря на разногласия, близкие Уиллиса едины в главном — здоровье и комфорт актёра.

«Для Эммы на первом месте его благополучие. Брюс создал это состояние ради семьи, и она считает своим долгом позаботиться как о своих дочерях, так и о дочерях Деми», — добавил инсайдер.

Брюс Уиллис лишился речи из-за прогрессирующей деменции, пишут СМИ
Ранее Деми Мур трогательно высказалась об отношениях с Уиллисом. Знаменитая актриса рассказала, что она и её тяжелобольной экс-супруг навсегда останутся семьёй. Напомним, что звезда «Крепкого орешка» страдает от неврологического расстройства, которое затрагивает речь и её восприятие.

