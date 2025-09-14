Россиянам объяснили, можно ли передать по наследству любимую кошку или собаку
Юрист Серебро: В России домашних питомцев можно передать по наследству
Согласно российскому законодательству, в утверждённом перечне имущества, не подлежащего включению в наследственную массу, животные отсутствуют. Это значит, что наследодатель может передать питомцев по завещанию, а также возложить на наследников обязанность содержать принадлежащих ему кошек или собак. Об этом рассказала семейный юрист Светлана Серебро.
По её словам, на практике наследник обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства и сообщает о том имуществе наследодателя, которое ему известно. При этом нотариус делает запросы в регистрирующие органы, но о домашних животных нередко не сообщают вовсе. Кроме того, могут отсутствовать достоверные доказательства принадлежности животных наследодателю, поэтому они не включаются в наследственную массу.
Иначе дело обстоит с животными, внесёнными в официальный реестр, где чётко указан владелец. Правовая база для наследования животных в России существует, однако её практическая реализация осложняется проблемой учёта. Широкое внедрение систем обязательной регистрации домашних питомцев станет важным шагом для защиты прав наследников, уверена собеседница «Газеты.ru».
