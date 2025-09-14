Единый день голосования
14 сентября, 14:35

Россиянам объяснили, можно ли передать по наследству любимую кошку или собаку

Юрист Серебро: В России домашних питомцев можно передать по наследству

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Согласно российскому законодательству, в утверждённом перечне имущества, не подлежащего включению в наследственную массу, животные отсутствуют. Это значит, что наследодатель может передать питомцев по завещанию, а также возложить на наследников обязанность содержать принадлежащих ему кошек или собак. Об этом рассказала семейный юрист Светлана Серебро.

По её словам, на практике наследник обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства и сообщает о том имуществе наследодателя, которое ему известно. При этом нотариус делает запросы в регистрирующие органы, но о домашних животных нередко не сообщают вовсе. Кроме того, могут отсутствовать достоверные доказательства принадлежности животных наследодателю, поэтому они не включаются в наследственную массу.

Иначе дело обстоит с животными, внесёнными в официальный реестр, где чётко указан владелец. Правовая база для наследования животных в России существует, однако её практическая реализация осложняется проблемой учёта. Широкое внедрение систем обязательной регистрации домашних питомцев станет важным шагом для защиты прав наследников, уверена собеседница «Газеты.ru».

Ранее кошатников предупредили об опасной привычке питомцев в отопительный сезон. Кроме того, кинолог объяснил, как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки.

