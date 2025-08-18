Психолог объяснила, как питомцы помогают родителям воспитывать детей

Забота о домашних животных может стать отличным способом для детей развить чувство ответственности и научиться проявлять заботу. Клинический психолог Марианна Абравитова поделилась рекомендациями о том, как правильно организовать этот процесс.

«Воспитание ответственности у детей через заботу о домашнем питомце – отличная стратегия, но она требует подготовки, терпения и участия родителей», – пояснила специалист в интервью РИА «ФедералПресс».

Эксперт подчёркивает, что ребёнок непосредственно видит, как его действия влияют на состояние питомца, а также осознаёт последствия бездействия. Регулярный уход приучает к систематичности и дисциплине, а проявление заботы о живом существе способствует развитию эмпатии и доброты. Поскольку питомец становится членом семьи на долгие годы, это учит ребёнка держать данные обещания. Важно, чтобы решение о приобретении питомца было принято совместно, при этом основная ответственность лежит на родителях.

Абравитова дополнила, что возраст ребёнка играет ключевую роль в распределении обязанностей. Для детей 3-5 лет подходит помощь под присмотром, в 6-9 лет – простые задачи, выполняемые самостоятельно, но под контролем, а с 10 лет и старше – более сложные обязанности с периодическими проверками.

Психолог советует выбирать питомца, учитывая возраст, характер ребёнка и возможности семьи. Начать лучше с рыбок, грызунов или птиц, прежде чем заводить щенка или котёнка.