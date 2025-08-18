Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 12:57

Психолог объяснила, как питомцы помогают родителям воспитывать детей

Психолог Абравитова: Питомцы помогают воспитывать в детях ответственность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studio

Забота о домашних животных может стать отличным способом для детей развить чувство ответственности и научиться проявлять заботу. Клинический психолог Марианна Абравитова поделилась рекомендациями о том, как правильно организовать этот процесс.

«Воспитание ответственности у детей через заботу о домашнем питомце – отличная стратегия, но она требует подготовки, терпения и участия родителей», – пояснила специалист в интервью РИА «ФедералПресс».

Эксперт подчёркивает, что ребёнок непосредственно видит, как его действия влияют на состояние питомца, а также осознаёт последствия бездействия. Регулярный уход приучает к систематичности и дисциплине, а проявление заботы о живом существе способствует развитию эмпатии и доброты. Поскольку питомец становится членом семьи на долгие годы, это учит ребёнка держать данные обещания. Важно, чтобы решение о приобретении питомца было принято совместно, при этом основная ответственность лежит на родителях.

Абравитова дополнила, что возраст ребёнка играет ключевую роль в распределении обязанностей. Для детей 3-5 лет подходит помощь под присмотром, в 6-9 лет – простые задачи, выполняемые самостоятельно, но под контролем, а с 10 лет и старше – более сложные обязанности с периодическими проверками.

Психолог советует выбирать питомца, учитывая возраст, характер ребёнка и возможности семьи. Начать лучше с рыбок, грызунов или птиц, прежде чем заводить щенка или котёнка.

Шоколад — нет, мясо — да! Кинолог объяснил, почему собака не может стать вегетарианцем
Шоколад — нет, мясо — да! Кинолог объяснил, почему собака не может стать вегетарианцем

А ранее Life.ru писал, чем отличаются собачники от кошатников. По словам специалиста, истинный собачник может взять себе кошку, но прирождённый кошатник никогда не захочет иметь пса.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar