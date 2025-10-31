Клиенты банков пожаловались на увеличение сроков кредитов без предупреждения

Банки стали массово менять условия по кредитам без уведомления клиентов, пишет газета «Известия». Речь идёт о пересчёте графика платежей на более долгий срок, что увеличивает переплату, а иногда — и о повышении ставок.

Чаще всего это происходит после отключения платных пакетов услуг, которые давали льготы. Как пояснил управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселёв, клиенты всё чаще сталкиваются с односторонним изменением условий: удлиняются сроки, растут ставки или выплаты.

Эксперты подтверждают: банк имеет право на такие изменения, но только в строго оговорённых случаях. Как отметил партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, основанием может быть даже незначительная просрочка, если это изначально прописано в договоре. «Это право банка обычно прописано в договоре изначально, поэтому вполне законно. Другое дело, что клиенты зачастую не читают договор», — уточнил финансовый советник Алексей Родин.

При несогласии с изменениями Киселёв советует подать претензию в банк с требованием восстановить прежние условия. В случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор или Банк России. Крайней мерой является суд, однако, как предупредил Данилов, оспорить корректировку условий на практике довольно сложно. Эксперты сходятся во мнении: ключевая защита — внимательное изучение договора до его подписания.