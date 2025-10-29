Набиуллина: 17 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты

Почти 17 миллионов россиян воспользовались механизмом самозапрета на выдачу кредитов с марта 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула востребованность этой меры.

«Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Самозапрет — это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но действия совершить», — сказала она в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Набиуллина также упомянула о новом механизме, введённом в сентябре, который предусматривает «период охлаждения» перед выдачей крупных кредитов и займов. Она пояснила, что после одобрения кредита, но до фактической выдачи средств, устанавливается период времени, чтобы защитить граждан от мошеннических действий. Его эффективность ещё предстоит оценить.

Напомним, 1 марта 2025 года граждане России могут установить самозапрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров. Он позволяет гражданам самостоятельно ограничить себя от получения займов, что особенно актуально в условиях активности финансовых мошенников. Сервис оказался востребованным. Как он работает — читайте в материале Life.ru.