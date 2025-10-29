Россия и США
29 октября, 09:46

Набиуллина: 17 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты

Обложка © Life.ru

Почти 17 миллионов россиян воспользовались механизмом самозапрета на выдачу кредитов с марта 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула востребованность этой меры.

«Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Самозапрет — это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но действия совершить», — сказала она в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Набиуллина также упомянула о новом механизме, введённом в сентябре, который предусматривает «период охлаждения» перед выдачей крупных кредитов и займов. Она пояснила, что после одобрения кредита, но до фактической выдачи средств, устанавливается период времени, чтобы защитить граждан от мошеннических действий. Его эффективность ещё предстоит оценить.

Эксперт объяснила, почему россияне массово оформляют самозапрет на кредиты
Напомним, 1 марта 2025 года граждане России могут установить самозапрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров. Он позволяет гражданам самостоятельно ограничить себя от получения займов, что особенно актуально в условиях активности финансовых мошенников. Сервис оказался востребованным. Как он работает — читайте в материале Life.ru.

