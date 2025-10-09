Эксперт объяснила, почему россияне массово оформляют самозапрет на кредиты

Более 20% жителей России рассматривают возможность самозапрета на кредиты как способ защититься от необдуманных займов, сообщает эксперт Анна Романенко. По её словам, для многих граждан это новый элемент финансовой дисциплины, аналог заморозки кредитной карты, позволяющий «застраховать себя от собственных решений».

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» отмечает, что интерес к самозапрету проявляют преимущественно люди с опытом микрозаймов или кредитной зависимости. Новая опция, действующая с марта 2025 года, уже показывает эффективность: по данным Центробанка, количество мошеннических кредитов уменьшилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 1 октября 2025 года, уже 14 миллионов россиян ограничили свою возможность брать кредиты, а к концу года их число может превысить 16–17 миллионов человек, подытожила Романенко.

Напомним, что закон, дающий россиянам возможность наложить самоограничение на кредиты и займы, заработал с 1 марта 2025 года. Его основная задача — обезопасить людей от действий мошенников, оформляющих займы без ведома владельца или использующих техники социальной инженерии. Запрет распространяется на все потребительские финансовые обязательства и может быть как абсолютным, так и выборочным.