Россиянам пообещали равные части зарплаты в декабре

В декабре 2025 года зарплаты россиян будут выплачиваться равными частями в первой и второй половинах месяца. По трудовому кодексу РФ выплаты производятся минимум два раза в месяц с учётом рабочих дней. В декабре будет 22 рабочих дня — по 11 в каждой половине, поэтому перекосов в зарплате не ожидается, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Если у работника оклад 70 тыс. рублей, ему выплатят по 35 тыс. рублей за каждую половину месяца (за вычетом НДФЛ — 30 450 рублей). Аналогичная практика была в апреле и сентябре 2025 года, когда тоже было 22 рабочих дня, и в феврале с 20 рабочими днями по 10 в каждой половине месяца.

Премии и надбавки обычно выплачиваются во второй части, поэтому во второй выплате сумма может быть больше, что связано не с количеством рабочих дней, а с подходами работодателя. Балынин в беседе с «Газетой.ru» также отметил, что если день выплаты совпадает с выходным или праздничным, то зарплата перечисляется заранее.

В случае первых чисел января выплаты, приходящиеся на 31 декабря — 11 января, будут осуществлены не позднее 30 декабря. В итоге в декабре может быть три выплаты вместо двух из-за досрочной выплаты первой части, подытожил специалист.

