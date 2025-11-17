ФНПР: С 1 января 2026 года зарплата вырастет у почти 5 миллионов россиян

С 1 января 2026 года ожидается увеличение заработной платы для почти 5 миллионов работников в результате опережающего роста минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что МРОТ будет расти темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен.

Проект федерального закона, о внесении изменения в статью «О минимальном размере оплаты труда», предполагает, что к началу следующего года зарплаты увеличатся у 4,6 миллиона работников. Для сопоставления, после последнего повышения зарплата выросла у 4,2 миллиона человек. Эти изменения представляют собой важный шаг к улучшению финансового положения граждан.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесены изменения, которые устанавливают дополнительные выплаты для сотрудников, исполняющих функции наставников, что затрагивает интересы около 4 миллионов человек. Эти инициативы направлены на поддержку работников и улучшение условий труда в стране.

Ранее сообщалось, что ФНПР внесла порядка 25 инициатив на рассмотрение законодательных органов. Основная из них — это индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 января, что позволит улучить уровень жизни у 8 млн граждан.