Путин пообщался с главой Федерации профсоюзов РФ о новых инициативах

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым. Глава ФНПР доложил о работе организации, в которую сегодня входит около 20 миллионов человек: это сотрудники предприятий и студенты. А также напомнил, что профсоюзному движению в РФ исполняется 120 лет.

Встреча Путина с главой ФНПР Черногаевым. Видео © Life.ru

Кроме того, Черногаев поблагодарил Путина за подписание закона о бесплатной юридической помощи для россиян в случае нарушения их трудовых прав.

«Сейчас граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в том случае, если нарушены их законные трудовые права. Хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которая позволяет эффективно защищать профессиональный интерес работников», — подчеркнул он.

Также глава федерации отметил, что ФНПР внесла порядка 25 инициатив на рассмотрение законодательных органов. Основная из них — это индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 января, что позволит улучить уровень жизни у 8 млн граждан. Кроме того, по инициативе организации установлена норма об опережающем росте МРОТ. Зарплата выросла у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года увеличится ещё практически у пяти миллионов работников, отметил Черногаев.

В заключении он отметил, что для членов профсоюзов создадут единый цифровой портал для оперативного решения всех вопросов.

«Сегодня пользователи цифровых сервисов Федерации составляют менее 10%. Этого, конечно, недостаточно. Мы приняли решение создать единую цифровую платформу обратной связи, в которой будет и реестр членов профсоюза, и личные кабинеты, то есть для внутрипрофсоюзной работы и для членов профсоюза непосредственно. Ставим перед собой амбициозную задачу – к 2029 году охватить 45%», — пояснил Черногаев.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, по которому бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.