Путин утвердил обязательную трёхлетнюю отработку для бюджетников-медиков

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, по которому бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Текст документа опубликован на сайте правовых актов.

Согласно новым правилам, региональные власти должны будут создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества молодым врачам, а также разрабатывать меры социальной поддержки. Составлен и перечень организаций, которые смогут выполнять функции заказчика на этапе целевого обучения. Закон говорит и о дифференцированных сроках целевого обучения в зависимости от специальности будущего специалиста. Точные сроки определит Минздрав РФ.

Согласно новому закону, выпускники вузов и колледжей должны отработать три года либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. Те, кто не пройдёт наставничество, будут обязаны сдать повторную первичную аккредитацию. Число мест для приёма на целевое обучение определит Правительство РФ. Если сторона договора не выполнит свои обязательства, то ей придётся уплатить штраф и компенсировать стоимость обучения.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, который вводит обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов, поступивших на бюджетные места. Эта мера направлена на системное решение проблемы нехватки врачей в регионах и обеспечение более равномерного распределения медицинских кадров по стране.