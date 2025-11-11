Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Госдума приняла закон, который вводит обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов, поступивших на бюджетные места, на этапе ординатуры. Эта мера направлена на системное решение проблемы нехватки врачей в регионах и обеспечение более равномерного распределения медицинских кадров по стране.

Теперь каждый студент-медик, чьё обучение финансируется государством, будет обязан заключить договор о целевом обучении перед началом ординатуры. Данное соглашение предусматривает отработку в определённом регионе после завершения специализации. Закон устанавливает строгую ответственность за невыполнение условий договора. В случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, виновная сторона будет обязана выплатить штраф в двукратном размере компенсации за обучение.

Определение количества мест для целевого набора в ординатуру, а также закрепление за ними конкретных регионов будущей трудовой деятельности выпускников, будет возложено на Правительство России. Это позволит более эффективно регулировать приток молодых специалистов в наиболее нуждающиеся территории.

Новый закон также расширит перечень организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения, что должно увеличить возможности для студентов и повысить гибкость системы. Особое внимание будет уделено региональным властям: на них возлагается обязанность создать необходимые условия для последующего трудоустройства и профессионального наставничества молодых врачей.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов выразил сомнения в способности нового закона о целевом обучении полностью решить проблему дефицита врачей. Он сравнил инициативу с советской системой распределения, отмечая, что высокая стоимость медицинского образования подтолкнёт многих студентов к заключению целевых договоров.