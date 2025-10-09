Валдайский форум
9 октября, 15:38

Профессор усомнился в эффективности введения целевого обучения в медвузах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d13

Введение целевого обучения в медицинских вузах не сможет полностью ликвидировать дефицит врачей в стране. Такое заявление в интервью «Москве 24» сделал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт провёл параллель между новой инициативой и системой распределения времён СССР, которая была платой за бесплатное образование. По его мнению, учитывая высокую стоимость обучения в медвузах, многим студентам придётся соглашаться на целевые договоры.

«Однако важно учитывать и другой момент. Часть студентов будет учиться на платной основе, поэтому решить проблему кадрового обеспечения только за счёт этой меры не удастся», — предупредил Сафонов.

Профессор добавил, что ключевым остаётся нерешённый вопрос об уровне заработных плат в государственных медучреждениях, особенно в регионах, где для привлечения молодых специалистов необходим рост доходов. Он предположил, что молодые врачи будут компенсировать недостаточный доход подработкой в коммерческом секторе.

В Госдуме захотели отменить отработку для некоторых выпускников медвузов
Ранее сообщалось, что большинство врачей высказали опасения относительно инициативы Минздрава ввести обязательные целевые договоры для всех бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Общественное мнение оказалось категорически против: за предложение проголосовало лишь 16,9% граждан, тогда как против выступили 83,1%.

