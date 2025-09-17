В Госдуме захотели отменить отработку для некоторых выпускников медвузов

В Госдуме предложили смягчить новые правила для выпускников медицинских вузов, исключив обязательное наставничество для фармацевтов и стоматологов. Соответствующая инициатива была озвучена на заседании комитета по охране здоровья при обсуждении законопроекта Минздрава об изменениях в медицинском образовании, сообщает РБК.

Согласно последней версии документа, все бюджетники медицинских и фармацевтических специальностей должны будут заключить целевые договоры, а после выпуска — отработать три года под руководством наставника для допуска к периодической аккредитации. Глава комитета Сергей Леонов отметил, что для стоматологов и фармацевтов может возникнуть дефицит мест для такой отработки.

Комитет также предложил сократить срок наставничества до двух лет для врачей, работающих в сельской местности, на Дальнем Востоке, в Арктической зоне и новых регионах. Помимо этого, поступила инициатива полностью освободить от этой обязанности выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

При этом законопроект предусматривает значительные штрафы за нарушение целевых договоров — в трёхкратном размере от стоимости обучения, что касается как студентов, так и работодателей. Эти меры вызвали активное обсуждение в профессиональном сообществе, поскольку могут создать дополнительные барьеры для начинающих специалистов.