Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 16:31

В Госдуме захотели отменить отработку для некоторых выпускников медвузов

РБК: В Госдуме предложили отменить отработку для некоторых выпускников медвузов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /KELENY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /KELENY

В Госдуме предложили смягчить новые правила для выпускников медицинских вузов, исключив обязательное наставничество для фармацевтов и стоматологов. Соответствующая инициатива была озвучена на заседании комитета по охране здоровья при обсуждении законопроекта Минздрава об изменениях в медицинском образовании, сообщает РБК.

Согласно последней версии документа, все бюджетники медицинских и фармацевтических специальностей должны будут заключить целевые договоры, а после выпуска — отработать три года под руководством наставника для допуска к периодической аккредитации. Глава комитета Сергей Леонов отметил, что для стоматологов и фармацевтов может возникнуть дефицит мест для такой отработки.

Комитет также предложил сократить срок наставничества до двух лет для врачей, работающих в сельской местности, на Дальнем Востоке, в Арктической зоне и новых регионах. Помимо этого, поступила инициатива полностью освободить от этой обязанности выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

При этом законопроект предусматривает значительные штрафы за нарушение целевых договоров — в трёхкратном размере от стоимости обучения, что касается как студентов, так и работодателей. Эти меры вызвали активное обсуждение в профессиональном сообществе, поскольку могут создать дополнительные барьеры для начинающих специалистов.

В России не оценили новые правила допуска к работе для выпускников-медиков
В России не оценили новые правила допуска к работе для выпускников-медиков

Ранее сообщалось, что большинство врачей высказали опасения относительно инициативы Минздрава ввести обязательные целевые договоры для всех бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Против выступили 83,1% респондентов, тогда как поддержали предложение лишь 16,9%.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar