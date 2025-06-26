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Регион
26 июня, 07:19

В России не оценили новые правила допуска к работе для выпускников-медиков

Врач Гальперин не поддержал идею ограничить работу выпускников-медиков без стажа

Врач. Обложка © freepik

Врач. Обложка © freepik

Предложение Минздрава ограничить в работе медиков, только закончивших профильные вузы и не имеющих соответствующего стажа, позволят российским медицинским учреждениям с острым кадровым дефицитом обойтись без повышения зарплат. Об этом заявил глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семён Гальперин.

«Не приходится рассчитывать на повышение зарплат в районах, где не хватает врачей. Минздрав решил пойти другим путём. Понятно, что предложение ведомства основано на отсутствии средств», — отметил собеседник «Ридуса».

По его словам, Минздрав не уточняет, что будет с выпускниками медвузов, которые проходили обучение на коммерческой основе. Обяжут ли их набирать стаж госклиниках для получения аккредитации? Врач подчеркнул, что если обяжут, то у системы платного медицинского образования могут возникнуть проблемы, потому что обучение стоит очень дорого, а в госучреждениях заработать потраченную сумму достаточно проблематично.

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Напомним, ранее Минздрав захотел лишить выпускников медвузов права работать без трёх лет стажа в госклиниках. Согласно законопроекту, пройти аккредитацию смогут только те специалисты, которые после учёбы за счёт государства отработали минимум три года в медучреждениях, принимающих по ОМС.

Борис Эльфанд
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