В России не оценили новые правила допуска к работе для выпускников-медиков
Врач Гальперин не поддержал идею ограничить работу выпускников-медиков без стажа
Врач. Обложка © freepik
Предложение Минздрава ограничить в работе медиков, только закончивших профильные вузы и не имеющих соответствующего стажа, позволят российским медицинским учреждениям с острым кадровым дефицитом обойтись без повышения зарплат. Об этом заявил глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семён Гальперин.
«Не приходится рассчитывать на повышение зарплат в районах, где не хватает врачей. Минздрав решил пойти другим путём. Понятно, что предложение ведомства основано на отсутствии средств», — отметил собеседник «Ридуса».
По его словам, Минздрав не уточняет, что будет с выпускниками медвузов, которые проходили обучение на коммерческой основе. Обяжут ли их набирать стаж госклиниках для получения аккредитации? Врач подчеркнул, что если обяжут, то у системы платного медицинского образования могут возникнуть проблемы, потому что обучение стоит очень дорого, а в госучреждениях заработать потраченную сумму достаточно проблематично.
Напомним, ранее Минздрав захотел лишить выпускников медвузов права работать без трёх лет стажа в госклиниках. Согласно законопроекту, пройти аккредитацию смогут только те специалисты, которые после учёбы за счёт государства отработали минимум три года в медучреждениях, принимающих по ОМС.