Российские врачи предупредили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников

Подавляющее большинство врачей, опрошенных онлайн-сервисом «Справочник врача», высказали опасения относительно инициативы Минздрава ввести обязательные целевые договоры для всех бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Против выступили 83,1% респондентов, тогда как поддержали предложение лишь 16,9%, пишет РБК.

Согласно законопроекту, который уже одобрила комиссия правительства, выпускники медвузов будут обязаны отработать три года по распределению. Нарушение договора, включая отчисление, повлечёт за собой штраф, втрое превышающий стоимость обучения.

Критики нововведения видят в нём нарушение конституционных прав и риски формального подхода к работе, что не улучшит качество медпомощи. Высказываются опасения, что медики могут оказаться в зависимом положении, а отдалённые регионы, куда их направят, часто не имеют необходимой инфраструктуры для нормальной работы и жизни.

Сторонники инициативы полагают, что это вынужденная мера для заполнения вакансий в глубинке, где самостоятельно молодые врачи работать не едут. Они также считают, что обязательная отработка даст выпускникам возможность получить опыт, карьерный рост и жильё.

В Минздраве подчеркнули, что законопроект ещё может быть доработан, и указали на наличие санкций не только для студентов, но и для недобросовестных работодателей. В ведомстве также усомнились в репрезентативности опроса, учитывая общее число медработников в стране.

Председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников заявил, что закон не нарушает права граждан, так как прошёл проверку в Минюсте. Он уверен, что система защиты прав медиков достаточно развита, а потери от возможного отказа абитуриентов от поступления будут невелики.

При этом почти половина опрошенных (47,3%) признались, что всё равно пошли бы в медвуз, даже зная об обязательной отработке. Основатель «Справочника врача» Константин Хоманов пояснил, что для многих это единственный шанс учиться на бюджете или получить желаемую специальность, хотя люди часто надеются на смягчение правил.

Большинство респондентов сошлись во мнении, что ключевым стимулом для работы в регионах должен стать кратный рост зарплат (77,7%). Также предлагается предоставление жилья, трудоустройство членов семьи врача и оплата повышения квалификации.

Эксперты, включая эндокринолога Илью Барсукова, предупреждают, что принуждение может усилить социальное расслоение и дефицит кадров, тогда как достойные условия труда и высокая оплата сами привлекут специалистов.

Вузы, в целом, поддерживают инициативу. Ректоры ряда медицинских университетов отметили, что она поможет решить проблему нехватки кадров на первичном звене и сделает целевое обучение более эффективным. При этом увеличение штрафа, по их мнению, должно снизить число отказов от отработки.