«Взаимовыгодная сделка»: В ГД объяснили идею сделать целевыми бюджетные места в медвузах

Инициатива Минздрава России сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми связана с желанием найти эффективные инструменты для закрепления выпускников в медицинских учреждениях, уверен глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, выпускник школы может сначала выбрать, в какой больнице хочет работать, после чего заключить с ней целевой договор, взяв на себя обязательство отработать в этом учреждении после окончания медвуза. При этом лечебное учреждение должно гарантировать трудоустройство молодого специалиста.

«Получится взаимовыгодная сделка», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник RT отметил, что решение Минздрава позволит обеспечить первичное звено здравоохранения необходимыми кадрами и одновременно подготовить более опытных и компетентных специалистов за счёт наставничества со стороны коллег. В будущем подобная система может распространиться и на других специалистов.