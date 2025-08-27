«Взаимовыгодная сделка»: В ГД объяснили идею сделать целевыми бюджетные места в медвузах
Депутат Леонов поддержал инициативу сделать целевыми бюджетные места в медвузах
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Инициатива Минздрава России сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми связана с желанием найти эффективные инструменты для закрепления выпускников в медицинских учреждениях, уверен глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, выпускник школы может сначала выбрать, в какой больнице хочет работать, после чего заключить с ней целевой договор, взяв на себя обязательство отработать в этом учреждении после окончания медвуза. При этом лечебное учреждение должно гарантировать трудоустройство молодого специалиста.
«Получится взаимовыгодная сделка», — подчеркнул парламентарий.
Собеседник RT отметил, что решение Минздрава позволит обеспечить первичное звено здравоохранения необходимыми кадрами и одновременно подготовить более опытных и компетентных специалистов за счёт наставничества со стороны коллег. В будущем подобная система может распространиться и на других специалистов.
Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. Соответствующий законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции.