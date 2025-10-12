Студентам могут выдать единую транспортную карту для поездок по России

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести единую транспортную карту для студентов вузов и колледжей. По его замыслу, такая пластиковая «подушка безопасности» даст возможность ездить в городском и пригородном транспорте по всей стране со скидкой — не менее 50 процентов.

Парламентарий раскритиковал действующую практику: сейчас льготный проезд в основном ограничен пределами родного региона и перестаёт действовать, как только студент уезжает за его границы. По мнению Миронова, это неправильно и требует системного решения.

«У студентов должны быть единые льготы на проезд в городском, пригородном транспорте по всей стране. Реализовать такой подход можно с помощью единой транспортной карты для учащихся вузов и колледжей», — сказал Миронов.

О сроках и механике внедрения депутат не уточнил.

Ранее Госдума в I чтении приняла закон, обязующий студентов-медиков заключать договор о целевом обучении. Законопроект даже предлагает ввести наставничество для тех, кто только недавно выпустился из медицинских вузов.