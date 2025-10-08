Госдума одобрила в I чтении обязательные целевые контракты для студентов-медиков

В России студентов, обучающихся на бюджетной основе на врача или фармацевта, могут обязать заключать договор о целевом обучении. Законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении, он предполагает поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Поступившие на медицинские и фармацевтические специальности студенты должны будут в первый год учёбы подписать такой договор, если получат соответствующее предложение от заказчика целевого обучения. Такое требование распространится и на тех, кто восстановился на факультете после отчисления и на тех, кто перешёл на бюджет с платного отделения.

Согласно проекту, заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф, если откажется впоследствии предоставить работу или расторгнет договор без веских оснований. А студент понесёт финансовую ответственность, если нарушит условия договора и не отработает положенный по условиям срок.

Кроме того, законопроект предлагает ввести наставничество для молодых людей, недавно окончивших медицинский институт. Выпускник сможет сам выбрать как регион пребывания, так и место работы. Конкретные правила в данном направлении установит Минздрав России.

Ранее подавляющее большинство врачей, опрошенных онлайн-сервисом «Справочник врача», высказали опасения относительно инициативы Минздрава ввести обязательные целевые договоры для всех бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Против выступили 83,1% респондентов, тогда как поддержали предложение лишь 16,9%. Медики опасаются, что студенты начнут формально относиться к работе после института, как к обязаловке.