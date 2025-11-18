В Госдуме рассказали, кому из россиян положена 13-я зарплата

Термин «тринадцатая зарплата» не закреплён в законодательстве, но на практике под ним понимается годовая премия по итогам работы, разъяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, это поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, которая закрепляется в трудовом договоре или положении о премировании.

Работодатель самостоятельно определяет, будет ли установлена такая выплата и по каким критериям она начисляется. Закон не возлагает на организации прямой обязанности платить тринадцатую зарплату, кроме случаев, когда это прямо прописано во внутренних актах компании. Обычно право на получение годовой премии возникает при выполнении определённых условий: достижении плановых показателей, отсутствии дисциплинарных взысканий или за общие результаты.

В бюджетных организациях выплаты возможны, но только в пределах выделенных средств. Унифицированного порядка нет — каждое учреждение закрепляет его самостоятельно. Право на годовую премию не означает её гарантированной выплаты каждому сотруднику, однако лишение выплаты без формальных оснований противоречит закону и может быть обжаловано в Государственной инспекции труда или в суде, отметил парламентарий в беседе с газетой «Известия».

«Как и обычная заработная плата, годовая премия облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. В 2025 году действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13% с дохода до 2,4 млн рублей, 15% с суммы от 2,4 до 5 млн, 18% с 5 млн до 20 млн и выше по ступеням», — напомнил депутат ГД РФ.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что введение тринадцатой зарплаты для бюджетников в настоящее время невозможно из-за дефицитного характера федерального бюджета. По её словам, для реализации такой инициативы потребуется дополнительно около одного триллиона рублей, что потребует сокращения финансирования других социальных сфер.