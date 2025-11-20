Кто спел «Ай-люли»: Удивительная история жизни Тамары Миансаровой, которая вселяет надежду

Тамара Миансарова — это ключевая фигура для советской эстрады. Без неё этой эстрады просто не существовало бы. По крайней мере в том виде, в котором мы знаем и любим её сейчас. Тамара Миансарова подарила нам ключевые песни советской эпохи: «Пусть всегда будет солнце», «Чёрный кот» и элегантную «Ай-люли». Рассказываем удивительную историю королевы эстрады 60-х.

Семья и детство Тамары Миансаровой

Тамара Миансарова исполнила ещё в 1960-х ключевые советские песни «Пусть всегда будет солнце», «Чёрный кот» и «Ай-люли». Фото © ТАСС / Фото ЦАФ-ТАСС

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Кропивницком. Её родители, оперная певица Анастасия Алексеева и артист театра Григорий Ремнёв, поженились в 1929-м. Но уже в начале тридцатых разошлись. Мама стремилась развить в Томе музыкальный талант, поэтому фортепиано и пение были её дисциплинами чуть ли не с 3 лет. В 4 годика Тамара выступила в кировоградском Доме культуры. В 1940 году Анастасия поехала работать в Минск.

Оставим за кадром ужасы войны. После освобождения города в 1944 году Анастасию Ремнёву отправили в ссылку за Урал по ложному обвинению в сотрудничестве с нацистами, но всего через три года реабилитировали. А Тамару чудом спасла и увезла в Луганск тётя. После реабилитации мамы можно было снова поехать жить в Минск, там открылась школа при консерватории для одарённых детей, и наша героиня её окончила. Правда, параллельно у неё обнаружили туберкулёз...

Тамара Миансарова в пятидесятых

Тамара Ремнёва продолжила музыкальное образование. Учитывая, что в 14 лет она играла с симфоническим оркестром, девушку без вопросов приняли учиться в Московскую консерваторию. Вместе с ней поехал Эдуард Миансаров, они поженились, вскоре родился сын Андрей. Супруг увлекался запрещёнкой, не хотел заводить детей, даже не встретил жену из роддома, поэтому после рождения сына пара распалась. Андрюша остался на попечении Анастасии Ремнёвой, бабушки.

А Тамара Миансарова шла к успеху, чтобы обеспечить своему сыну лучшее будущее. Композитор Арнольд Норченко позвал её выступить на концерте иностранного джазового певца Гарри Гольди. В 1958 году Миансарова получила премию на III Всесоюзном конкурсе артистов эстрады за вальс Иоганна Штрауса. Потом был «тур» с оркестром Лаци Олаха и наконец предложение вступить в джазовую группу Игоря Гранова в 1960-м.

«Ай-люли», «Чёрный кот» и всесоюзная слава

В начале 60-х Тамара экономила на всём вплоть до еды, чтобы купить себе дом в подмосковном городе Пушкино. Туда она перевезла маму, сына и двух своих тётушек. А в 1962-м её звезда загорелась! Миансарова поехала в Финляндию на VIII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В Хельсинки она исполнила песню «Ай-люли», которая подарила ей золотую медаль, а потом покорила и финнов, и советских граждан. Выступила случайно — основная «хедлайнерша» заболела. За победу звёздочке выдали двушку на Мосфильмовской улице.

В 1963 году певица исполнила на фестивале в Польше «Пусть всегда будет солнце». Мероприятие проходило в городе Сопоте, и Тамара победила. А в партии ей даже хотели запретить исполнять эту песню из-за строчек про взрывы. Но Миансарова настояла — и подарила СССР первую победу на этом фестивале. Впоследствии вообще завоевала Польшу песней «Рыжик», там её именовали Солнышком и назвали в честь артистки духи. А «Пусть всегда будет солнце» перевели на 18 языков.

В 1964 году Тамара Миансарова выпустила не просто популярную песню, она выпустила всесоюзный хит — «Чёрного кота», который чуть ли не на следующий день играл во всех дворах страны. С песней «Ай-люли» вышла филигранная история — придраться было не к чему, поскольку пела Тамара про танец из Рязани. А вот «Чёрный кот» принёс певице несчастье. Прошло несколько месяцев, и чиновники поняли, что по стилю песня про чёрного кота напоминает твист. Её запретили.

Как Тамара Миансарова попала в опалу

Тамара Миансарова, вот вы смотрите на неё и сомневаетесь, реальна ли она, да? Девушка, одетая по последней глобальной моде своего времени, исполняет актуальную популярную музыку на нашем языке. Одновременно с тем, как эти стили развиваются на Западе. Можно было подумать, что именно это привело к опале певицы, но нет. В 1965-м она озвучивала главную героиню фильма «Иностранка», в 1966 году участвовала в фестивале «Дружба-66». Но к опале внезапно привела не музыка, а личная жизнь.

В 1967 году Тамара Миансарова вышла замуж за композитора Леонида Гарина. Она подарила мужу «Волгу». А он свою жену предал. Тамара попала в больницу с обострением туберкулёза. Гарин изменил ей с женой Иосифа Кобзона. Вскоре они, конечно же, развелись. В то же время к певице стал приставать высокопоставленный партийный работник, та отказалась от ухаживаний и попала под «каток». Её песни сняли с радио и телевидения, концерты, расписанные на несколько лет вперёд, отменили. А в 1970 году Тамару запретили как исполнительницу с еврейскими корнями, хотя у неё таковых не было вообще.

Как Тамара Миансарова обходила все запреты

Величие Тамары Миансаровой неоспоримо. В 1970 году, будучи под запретом, она сняла в Донецке клип на свой хит «Ай-люли». Аранжировку сделали более «народной». И на главной площади города студенты танцевали под этот «бэнгер» возле Донецкой филармонии, места работы Миансаровой после запрета певицы в РСФСР. При всём этом Тамара вышла замуж в третий раз, за администратора филармонии Игоря Хлебникова, у них родилась дочь Екатерина. В 1975 году, несмотря на запреты, она получила звание заслуженной артистки УССР. Под конец 70-х познакомилась с четвёртым мужем, Марком Фельдманом, который был с ней до самой смерти.

Возвращение, почтенная старость, дети и внуки Тамары Миансаровой

В начале 80-х Миансарова вернулась в Москву. Её песни стали достоянием всего СССР, но саму певицу, как тогда казалось, забыли. Даже Иосиф Кобзон не помог ей собирать стадионы. Но впоследствии Тамара нашла себя в ГИТИСе, где стала преподавательницей. А в 1996-м её признали народной артисткой Российской Федерации. Тамара Миансарова умерла 12 июля 2017 года от воспаления лёгких. Ей было 86 лет.