20 ноября, 15:15

«Уже выбрал место и подарок»: Дибров собирается сделать предложение бывшей жене на Новый год

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polinadibrova

Появились слухи о грандиозных новогодних планах Дмитрия Диброва. Как сообщила его близкая подруга Telegram-каналу «Свита Короля», шоумен собирается провести главную ночь года с экс-супругой Полиной и, более того, планирует вновь сделать ей предложение руки и сердца.

«Он очень готовится к этому празднику, выбрал место, подарок», — поделилась собеседница.

По словам знакомой ведущего, у Диброва есть все основания полагать, что Полина даст ему согласие. Также она отказалась комментировать утечку скандального видео с участием шоумена.

Недавно вокруг Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой, демонстрируя интимную часть тела. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к увольнению Диброва с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями.

