Сексолог «нарисовала» портрет Диброва по его вилле с секс-качелями и аппликатором Кузнецова
Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников
Телеведущий Дмитрий Дибров открыл людям какие-то неизведанные доселе грани своей личности, появившись на публике с расстёгнутой ширинкой. К тому же в его доме полно деталей, которые могут многое сказать о том, каким человеком он на самом деле является. Об этом рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев.
«Комплекс — это психическое состояние, когда человек чувствует неуверенность по отношению к каким-то аспектам своей жизни или к другим людям. Если он сравнивает себя с кем-то, а сравнение получается не в его пользу, то как раз тогда и фиксируются недостатки», — отметил специалист.
По его словам, Дибров не замечает своего преимущества и компенсирует недостатки различными аксессуарами.
Большой дом означает, что он хочет почувствовать свою значимость. Секс-игрушки означают, что ему не хватает личного, так сказать, собственного сексуального потенциала.
То есть всё, что есть у человека, это всегда для того, чтобы он компенсировал то, чего ему, на его взгляд, не хватает и что бы он хотел получить, такой некий заместитель своих недостающих качеств и отсутствующих достоинств, подчеркнул эксперт.
«Возможно, он в чём-то не очень хорош в постели — и он компенсирует это вот такими качелями, выставленными напоказ», — предположил наш собеседник.
Самому дому Диброва присущ минимализм, что, разумеется, исходит из пристрастий хозяина. Это говорит о том, что человек придирчив как к чистоте линий, так и к физическому порядку, подметила психолог и сексолог Марианна Абравитова.
Там, скорее всего, нельзя было устраивать какие-нибудь бои подушками. Все должны были ходить по струнке. Всё с достаточно блестящими, гладкими поверхностями. А мы знаем, что это самые такие поверхности, на которых остаются отпечатки. Если человек выбирает такие для себя в доме, то, конечно, там должны с утра до ночи всё драить. Поэтому такие чистюли, они именно требовательны к другим обычно.
Ещё там есть качели сомнительного вида. Некоторые уверены, что они для секса. Почему-то их не убрали, хотя дом продаётся. Абравитова считает, что Дибров любит похвастаться какими-то своими эротическими экзерсисами и фантазиями, раз он вовсю использует такие диковины.
«Но возраст уже не тот, поэтому для катания на таких качелях нужно периодически лежать на аппликаторе Кузнецова, чтобы не застрять в них. В целом сам дом говорит много всего о характере Диброва», — заключила эксперт.
Напомним, что ранее СМИ опубликовали снимки, на которых, как утверждается, Дмитрий Дибров расхаживает по улице, вывалив напоказ свои причиндалы. На это отреагировал депутат Виталий Милонов, заявив, что телеведущего надо выгнать с работы и отправить на лечение, если это действительно правда. Кроме того, за такое хулиганство можно получить штраф. Наркологи считают, что шоумен, вероятно, был пьяным в тот момент.
