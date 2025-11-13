Россия и США
13 ноября, 10:12

Сексолог «нарисовала» портрет Диброва по его вилле с секс-качелями и аппликатором Кузнецова

Сексолог и психолог рассказали о личности и комплексах Диброва по его вилле с секс-качелями

Телеведущий Дмитрий Дибров открыл людям какие-то неизведанные доселе грани своей личности, появившись на публике с расстёгнутой ширинкой. К тому же в его доме полно деталей, которые могут многое сказать о том, каким человеком он на самом деле является. Об этом рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев.

«Комплекс — это психическое состояние, когда человек чувствует неуверенность по отношению к каким-то аспектам своей жизни или к другим людям. Если он сравнивает себя с кем-то, а сравнение получается не в его пользу, то как раз тогда и фиксируются недостатки», — отметил специалист.

По его словам, Дибров не замечает своего преимущества и компенсирует недостатки различными аксессуарами.

Большой дом означает, что он хочет почувствовать свою значимость. Секс-игрушки означают, что ему не хватает личного, так сказать, собственного сексуального потенциала.

Александр Кичаев

Психолог

То есть всё, что есть у человека, это всегда для того, чтобы он компенсировал то, чего ему, на его взгляд, не хватает и что бы он хотел получить, такой некий заместитель своих недостающих качеств и отсутствующих достоинств, подчеркнул эксперт.

«Возможно, он в чём-то не очень хорош в постели — и он компенсирует это вот такими качелями, выставленными напоказ», предположил наш собеседник.

Самому дому Диброва присущ минимализм, что, разумеется, исходит из пристрастий хозяина. Это говорит о том, что человек придирчив как к чистоте линий, так и к физическому порядку, подметила психолог и сексолог Марианна Абравитова.

Там, скорее всего, нельзя было устраивать какие-нибудь бои подушками. Все должны были ходить по струнке. Всё с достаточно блестящими, гладкими поверхностями. А мы знаем, что это самые такие поверхности, на которых остаются отпечатки. Если человек выбирает такие для себя в доме, то, конечно, там должны с утра до ночи всё драить. Поэтому такие чистюли, они именно требовательны к другим обычно.

Марианна Абравитова

Психолог

Ещё там есть качели сомнительного вида. Некоторые уверены, что они для секса. Почему-то их не убрали, хотя дом продаётся. Абравитова считает, что Дибров любит похвастаться какими-то своими эротическими экзерсисами и фантазиями, раз он вовсю использует такие диковины.

«Но возраст уже не тот, поэтому для катания на таких качелях нужно периодически лежать на аппликаторе Кузнецова, чтобы не застрять в них. В целом сам дом говорит много всего о характере Диброва», — заключила эксперт.

Штурм пошла штурмом на Диброва после скандала с голым «кракеном‎»
Напомним, что ранее СМИ опубликовали снимки, на которых, как утверждается, Дмитрий Дибров расхаживает по улице, вывалив напоказ свои причиндалы. На это отреагировал депутат Виталий Милонов, заявив, что телеведущего надо выгнать с работы и отправить на лечение, если это действительно правда. Кроме того, за такое хулиганство можно получить штраф. Наркологи считают, что шоумен, вероятно, был пьяным в тот момент.

Ольга Годуненко
