Адвокат раскрыл, что может грозить Диброву за выходку с расстёгнутой ширинкой
Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Телеведущему Дмитрию Диброву, оказавшемуся в центре скандала из-за распространения в Сети провокационного видео, может грозить как административная, так и уголовная ответственность, предупредил адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, запечатлённые на кадрах события могут квалифицировать либо как мелкое хулиганство, либо как развратные действия, определённые в УК РФ.
«Наказание в первом случае — штраф, во втором — обязательные работы на срок до 440 часов, ограничение свободы [от трёх до 12 лет]», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».
По его словам, действия Диброва могли происходить на глазах юных зрителей. Адвокат дополнил, что такое поведение взрослого человека, ведущего интеллектуальную игру, не является свидетельством его зрелости.
Напомним, ранее человек, похожий на Диброва, разгуливал по улице с предметом, похожим на пенис. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Диброва нужно уволить с федеральных каналов, если подтвердится информация о том, что он разгуливал по улицам в непотребном виде. Позже в комментарии для Life.ru эскортница Полина Vogue подтвердила появление Диброва с торчащим из ширинки пенисом.
