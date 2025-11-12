Адвокат раскрыл, что может грозить Диброву за выходку с расстёгнутой ширинкой

Телеведущему Дмитрию Диброву, оказавшемуся в центре скандала из-за распространения в Сети провокационного видео, может грозить как административная, так и уголовная ответственность, предупредил адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, запечатлённые на кадрах события могут квалифицировать либо как мелкое хулиганство, либо как развратные действия, определённые в УК РФ.

«Наказание в первом случае — штраф, во втором — обязательные работы на срок до 440 часов, ограничение свободы [от трёх до 12 лет]», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

По его словам, действия Диброва могли происходить на глазах юных зрителей. Адвокат дополнил, что такое поведение взрослого человека, ведущего интеллектуальную игру, не является свидетельством его зрелости.